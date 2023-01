Den Opfern gedenken

Schüler des achten Jahrgangs haben sich in der Anne-Frank-Realschule versammelt, um am 27. Januar, den „Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus“, zu wahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Theresa Büter, Sarah Derbel, Damian Fundukow, Mika Hartog, Larissa Löhring und Lena Schumacher informierten die Anwesenden durch kleine Beiträge über allgemeine Infos zum Gedenktag, zum Nationalsozialismus, zum Holocaust, zum KZ Auschwitz-Birkenau und zur Namensgeberin der Schule, Anne Frank.

KZ Bergen-Belsen

Das Leben von Anne Frank ist tief mit der Realschule verwurzelt und ist im Schulleben allgegenwärtig. So wurde in der Gedenkveranstaltung daran erinnert, dass Anne Frank im Frühjahr 1945 im KZ Bergen-Belsen verstarb. „Die Präsentierenden haben zuvor fächerübergreifend recherchiert und mit ihren Religions- und Geschichtslehrerinnen Frances Schiefelbein und Ines Hindricks eine beeindruckende und ehrwürdige Stimmung in der Aula erzeugt“, heißt es weiter. Das Schulorchester spielte zwei jüdische Volkslieder und umrahmte Beginn und Ende der zwanzigminütigen Gedenkfeier. Für die Anne-Frank-Realschule ist der seit 2005 von den Vereinten Nationen erklärte „Internationale Tag des Gedenkens der Opfer des Holocausts“, sehr bedeutsam und wird daher in jedem Jahr gefeiert. Die Lehrkräfte erinnern im Unterricht an den Holocaust und wahren auf diese Weise die Erinnerungskultur.