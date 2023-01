„Der Film ist sehr gut angelaufen“

„Avatar: The Way Of Water“

Ahaus

Im Internet bekommt der zunächst als vielversprechend gehandelte Film „Avatar: The Way of Water“ nur mäßig gute Kritiken. Dominik Paffrath, Geschäftsführer des Cinetech Ahaus, ist trotzdem zufrieden damit, wie der Streifen vor Ort aufgenommen wird. Der Kino-Chef spricht von etwa 50 Prozent mehr Zuschauern als in den vergangenen Wochen und Monaten.

Von Julian Preuß