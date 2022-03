Der kleinste will der erste sein

Die Corona-Pandemie hat dem Schützenverein Alstätte-Brook einen Strich durch die Rechnung gemacht: Das Jubiläum „125 Jahre Schützenverein Alstätte-Brook“ konnte vor zwei Jahren nicht gefeiert werden. Der Verein ist aber optimistisch und will die Jubiläumsfeier in leicht verkürzter Form nun vom 17. bis 19. Juni nachholen.

Daher stand die jüngste Generalversammlung des Schützenvereins auch ganz im Zeichen der Jubiläumsplanungen. Der kleinste Alstätter Schützenverein wird nach fast vier Jahren den Neustart der Schützenfeste in Alstätte wagen. Alle anwesenden Vereinsmitglieder wollen mit ihrer ganzen Tatkraft gemeinsam zum Gelingen des Jubiläums beitragen.

Höhepunkt der Feiern soll am 19. Juni der Jubiläumstag mit den geladenen Schützen- und Musikvereinen sein. Anlässlich des Vereinsjubiläums wird zudem eine Festschrift erstellt. Zu Beginn der Versammlung hatten die Schützen der Toten des Vereins und besonders auch der Opfer des Ukraine-Kriegs gedacht.

Postenbesetzung bestätigt

Die bereits in der Generalversammlung 2020 vorgenommene Postenbesetzung wurde bestätigt. Seinerzeit war Oberst Berthold Terhürne für Alfons Holters nachgerückt. Bei der weiteren Besetzung besteht Kontinuität: Major Gregor Rolfes und Hauptmann Martin Uhling werden ihre Ämter ebenso weiterführen wie die Fahnenoffiziere Frank Schmitz, Martin Wenning und Hendrik Herker-Orthaus, denen als Vertreter Matthias Große-Hündfeld und Uwe Gesenhues zur Seite stehen. Als Adjutanten fungieren Maik Terhürne, Andre Rolfes, Thomas Drop und Stefan Tenhagen sowie Klaus und Daniel Uhling als Reserve. Die weitere Dienstverteilung für das Schützenfest brachte folgende Ergebnisse: Hermann Tenhagen, Heinrich Terweh (Königswagenfahrer); Bernhard Uhling (Altenwagenfahrer); Herbert Drop, Heinrich Elfering (Schießwarte); Heinrich Harking (Altar); Gastvereinsbetreuer ist Hermann-Josef Elfering.

Zuvor hatte die Versammlung nach Verlesung des Kassenberichts durch Kassierer Michael Feldhaus dem gesamten Vorstand auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig Entlastung erteilt.

Die Teilnehmer der Weinprobe am 25. März werden gebeten, einen 2G-Nachweis und ein tagesaktuelles Corona-Test-Zertifikat mitzubringen. Außerdem werden die Brooker Schützen am Pokalschießen der Schützenvereine am 23. April teilnehmen.