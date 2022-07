„Der Tod meiner Jugend“

Kai Peter drängt an die Öffentlichkeit: Mehrere hundert Mal sei er als Kind missbraucht worden. Im familiären Umfeld, in Kinderheimen, später in der Ausbildung, erklärt der 49-Jährige, der inzwischen in Alstätte lebt. Er will aufrütteln. Will, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Will, dass Verjährungsfristen aufgehoben werden. Und hat ein Drehbuch in Auftrag gegeben.

