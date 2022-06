Der Western lebt

Henner schaut einfach nicht ernst genug. Und ein Cowboy muss ernst gucken. Zumindest in dem Western, den die Kinder der Offenen Ganztagsschule an der Pestalozzischule gerade zusammen mit dem Amateurfilmclub Ahaus dreht. Und weil Henner in der ersten Aufnahme nicht ernst genug geguckt hat, muss die Einstellung noch einmal wiederholt werden. Alles zurück auf Anfang.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch