Der zweite Titel in nur einem Jahr

Alstätte

Es ist das Taubenjahr von Hermann und Michael Holtkamp. Nachdem die beiden Alstätter Züchter im Juli ihren Titel in der Alttier-RV-Meisterschaft verteidigten, gewannen Vater und Sohn am vergangenen Sonntag auch die Jungtier-Meisterschaft in der Reisevereinigung Hamaland.

-rmj-