Der wohl wichtigste Satz der von Henning Hofmann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Ahaus, während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Alstätte war dieser: „Die Tinte ist trocken“. Gemeint ist damit die Unterschrift unter den Kaufvertrag für das Grundstück an der Haaksbergener Straße, auf dem demnächst das neue Feuerwehrgerätehaus stehen soll.

Mit einer Messe in der Pfarrkirche hatte die Jahreshauptversammlung begonnen. Anschließend ging es zum Vereinslokal Bredeck, wo Tobias Asbeck eine große Anzahl aktiver Feuerwehrkameraden sowie die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung begrüßte.

Tobias Asbeck berichtete über das vergangene Jahr. Die Feuerwehr zählt aktuell 63 aktive Mitglieder, wobei es im Jahr 2022 zwei Neuaufnahmen gab. 58 Einsätze wurden von den Kameraden im Jahr 2022 gefahren, bei dem der Großbrand eines Schweinemaststalles hier besonders hervorsticht. Die technische Hilfeleistung nahm mit 21 Einsätzen die größte Gruppe der Einsätze in Anspruch, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung bilanziert.

58 Einsätze

Dem Bericht des Kassieres und der Kassenprüfer folgte die Entlastung des Vorstandes. Henning Hofmann der als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Ahaus an der Versammlung teilnahm, übernahm das Mikrofon. Seinen Satz: „Die Tinte unter dem Grundstückskaufvertag für das neue Feuerwehrgerätehaus ist trocken“, löste einen Beifallssturm der Feuerwehrkammerden aus. Nun können die Planungen für den neuen Standort an der Haaksbergener Straße beginnen.

Weiter berichtete er über einige technische Veränderungen. So soll die Feuerwehr Alstätte in Zukunft in ein Waldbrandkonzept eingebunden werden und im Zuge dessen im Einsatzfall auch überörtlich tätig werden. Zum Abschluss seiner Ausführungen vollzog Henning Hofman noch einige Beförderungen.

Befördert wurden Anton Terhalle und Jonathan Hoffman zum Feuerwehrmannanwärter, Maria Ostendorf zur Feuerwehrfrau, Maximilian Busch sowie Marek Potrykus, Leon Rolver und Lukas Terhürne zu Oberfeuerwehrmännern. Justus Ibing und Jonas Heffler wurden zu Unterbrandmeistern und Kevin Terhürne zum Oberbrandmeister befördert.

Leistungsnachwuchs

Stefan Ellerkamp übergab noch weitere Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Borken. Bei den anschließenden Vorstandswahlen ergaben sich zwei Veränderungen.

Für Martin Schwiep und Hendrick Hassels sind jetzt Justus Ibing und Mario Mönning als Beisitzer neu im Vorstand vertreten, heißt es in der Meldung weiter. Als Vertrauensperson wird für die kommenden sechs Jahre Stefan Lösing fungieren. Unter dem Punkt Verschiedenes berichtete Tobias Asbeck über anstehende Veranstaltungen und Termine. Schlusspunkt der Versammlung war wie jedes Jahr das gemeinsame Singen des Feuerwehrliedes.