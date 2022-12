Ehrenamtler machen es möglich

Damit das Sommerlager in St. Josef stattfinden kann, engagieren sich viele junge Menschen in unzähligen Stunden – freiwillig und unentgeltlich. Sie übernehmen die Vorbereitung und auch die Durchführung.

Zwei Wochen im Sommer sind der Höhepunkt der ehrenamtlichen Arbeit von Sabine Hakvoort. Sie ist seit 2018 Leiterin des Sommerlagers in St. Josef. Doch mit den zwei Wochen Lager im Sommer ist es natürlich nicht getan – unzählige Stunden ist sie gemeinsam mit einem Team mit der Vorbereitung der, in ihren Worten, „schönsten Zeit des Jahres“ beschäftigt. Als Betreuerin betreut sie dann die älteste Mädchengruppe und ist in den zwei Lagerwochen erste Ansprechpartnerin für ihre Gruppe.