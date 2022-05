Ehrenamtliche koordinieren

Rund 3300 ehrenamtlich Aktive gibt es in Ahaus und den Ortsteilen allein in Vereinen. Jutta Schulte (38) will ihre Arbeit koordinieren. Sie ist die neue Leiterin der Freiwilligenagentur Handfest. Das Ehrenamt in Ahaus hat ein neues Gesicht. Oder zumindest die Stelle, an der enorm viele Fäden des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt zusammenlaufen: Jutta Schulte hat als Leiterin der Freiwilligenagentur die Nachfolge von Angelika Litmeier angetreten, die in den Ruhestand gegangen ist.

