Ein-Euro-Ticket steckt in der Sackgasse

Ein Euro für ein Busticket in Ahaus? Das ist im Moment nicht zu machen. Der Erste Beigeordnete Hans-Georg Althoff befürchtete gar, dass das gesamte Tarifgefüge im Öffentlichen Nahverkehr zusammenbrechen könne, falls in Ahaus so ein Ticket eingeführt würde.

Foto: Montage: Klose