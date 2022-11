Ein Flipper kommt zu Karpaten

Olaf der Flipper kommt am 29. April zum Karpaten-Maigang. Schon jetzt sind 75 Prozent aller Maigang-Karten verkauft. Die Organisatoren freuen sich über den riesigen Erfolg. Sie erwarten wieder über 30.000 Besucher in der Zeltstadt zwischen Alstätte und Ottenstein

Bis die Zelte für das Karpaten-Festival aufgebaut werden, dauert es noch etwas. Doch das Orga-Team lässt schon jetzt einen Kracher los: Olaf der Flipper kommParookaville, Rock am Ring, Karpaten – tatsächlich steht das Zeltfestival zwischen Ottenstein und Alstätte im kommenden Frühjahr in einer Reihe mit dem riesigen Elektro-Festival in Weeze und Deutschlands traditionsreichstem Rockfestival am Nürburgring: Denn Olaf Malolepski wird 2023 bei allen drei Festivals auf der Bühne stehen. Malolepski? Tatsächlich dürfte der mittlerweile 76-Jährige besser als Olaf, der Flipper, bekannt sein. Als Mitglied der Flippers, einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands, verkaufte er eigenen Angaben nach bis 2011 über 40 Millionen Tonträger. In diesem Jahr schoss sein „Wir sagen danke schön, 40 Jahre ‚Die Flippers‘“ an die Spitze der Party-Charts, wurde gecovert und lief auf jeder Party zwischen Parookaville, Megapark auf Mallorca und Campingplatz.