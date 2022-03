Heimatvereine zu Gast in Enschede

Auf Vermittlung des Vorsitzenden des Heimatvereins Alstätte, Heinrich Holters, trafen sich Vertreter der Heimatvereine Epe und Nienborg am vergangenen Samstag in Enschede mit den Leitern des „Archief Twentse Textielfamilies“.

Hintergrund des Besuchs war eine Mitteilung der niederländischen Archivare, dass sich im Bestand des Hauses eine große Anzahl von Fotos befindet, die in den 20er- und 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts in Epe, Graes, Nienborg, Legden, Asbeck und anderen Orten des Altkreises Ahaus durch den Fabrikanten Arnold van Heek aufgenommen worden waren.

Die Familie van Heek gehörte neben den van Deldens und anderen Familien während der Blütezeit der Textilindustrie zu den führenden Fabrikanten in der heimischen Region. Arnold van Heek leitete lange Zeit als Direktor die Geschäfte der Eper Spinnerei Germania und widmete sich in seiner Freizeit unter anderem dem Hobby der Fotografie. So entstanden bei seinen Ausritten in die Umgebung zahlreiche Fotos, die für die nachfolgenden Generationen von großem Wert sein dürften und den beteiligten Heimatvereinen nun zur Verfügung gestellt werden sollen.

Als Gegenleistung erhofft sich das Enscheder Archiv ergänzende Informationen zu den Fotos und den darauf dargestellten Personen.

Bei diesem ersten Gedankenaustausch wurde vereinbart, die Zusammenarbeit zwischen den Heimatvereinen und dem Textilarchiv in Twente mit einem nächsten Treffen in Alstätte fortzusetzen.