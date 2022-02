Ein Pfarrer für ganz Ahaus

Stefan Jürgens wird leitender Pfarrer aller drei Ahauser Pfarreien. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs mit den Gremien von St. Andreas und St. Martinus am 15. Februar. Michael Berning, bisheriger Pfarrer von St. Andreas und St. Martinus, wird zum 28. Februar auf seine Pfarrstelle verzichten und zum Pastor mit dem Titel Pfarrer für alle Pfarreien in Ahaus ernannt. Die Einführung von Jürgens ist für den 5. März geplant. Der Gottesdienst soll jedoch hauptsächlich als Dankgottesdienst für Michael Berning gefeiert werden. Seit Dezember 2019 ist Jürgens leitender Pfarrer der Pfarreien St. Mariä Himmelfahrt in Ahaus und St. Mariä Himmelfahrt in Alstätte-Ottenstein. Bereits von 1994 bis 1997 war der gebürtige Borghorster Kaplan in St. Mariä Himmelfahrt.

Sein Beruf, erklärte Jürgens, sei für ihn auch mehr als 25 Jahre nach der Weihe noch immer „der schönste der Welt“.

Mit Stefan Jürgens starteten 2019 die beiden Pfarreien St. Mariä Himmelfahrt in Ahaus und St. Mariä Himmelfahrt in Alstätte-Ottenstein ein Pilotprojekt im Bistum Münster. Die beiden Pfarreien haben seitdem ein gemeinsames Seelsorgeteam und sind dennoch eigenständig.

Jürgens ist überzeugt von diesem Leitungsmodell, das den Pfarreien ihre eigene Identität garantiert und dennoch mit den personellen Ressourcen verantwortlich umgeht. Dabei setzt der Pfarrer auf das Engagement und die Verantwortung der Gemeindemitglieder: Partizipation schafft Motivation, so seine These.

Auch die weiteren in der Pastoral tätigen Seelsorgerinnen und Seelsorger von St. Andreas und St. Martinus werden dann für alle drei Pfarreien ernannt. Die Seelsorgerinnen der beiden St.-Mariä-Himmelfahrt-Pfarreien werden wiederum auch für St. Andreas und St. Martinus ernannt, so dass das gesamte Seelsorgeteam nun für ganz Ahaus zuständig sein wird.