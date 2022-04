Erschließung fast fertig

Alfred Kühlkamp (Straßenbau), Richard Bömer, Leiter des Fachbereichs Tiefbau, und Volker Timmermann (Kanalbau, v.l.) am Mittwochmorgen im Baugebiet am Deventer Weg. Die Erschließungsarbeiten der Stadt sind – trotz einiger Schwierigkeiten – fast abgeschlossen.Die Baustraßen im Neubaugebiet sind schon fertig. An vielen Stellen steht allerdings noch das Wasser. Es muss wohl abgepumpt werden, weil es nur sehr, sehr langsam versickert. Der Boden hat die Erschließungsarbeiten nicht gerade einfach gemacht.52 Baugrundstücke werden gerade am Deventer Weg in Alstätte erschlossen. Die ersten Arbeiten sind fast abgeschlossen. Noch ist aber viel zu tun. Und auch noch lange ist nicht klar, welche der 349 Bewerber auf ein Grundstück den Zuschlag bekommen.

Foto: Stephan RapeStephan RapeStephan Rape