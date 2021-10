Fahrräder haben Vorrang

Der Radverkehr in Ahaus bekommt Rückenwind: Nach viel Vorbereitung ist das Radverkehrskonzept beschlossene Sache. Drei Projekte sollen zügig beginnen. Eins sogar noch in diesem Jahr.

Die Mauer am jüdischen Friedhof soll zurückverlegt werden. Dadurch sollen die Radfahrer auf der Wessumer Straße mehr Platz erhalten.

Das neue Radverkehrskonzept für die Stadt Ahaus ist beschlossene Sache. Damit sollen in den nächsten Jahren Straßen und Wege für den Radverkehr optimiert werden. Der Rat hat den Planungen in seiner Sitzung am Mittwochabend zugestimmt – einstimmig.