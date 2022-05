Feuerwehr muss weiter suchen

Kita könnte an der Öddingstraße gebaut werden

Alstätte

Der dringend benötigte Neubau der Kita Wilde Wiese in Alstätte soll an der Öddingstraße gebaut werden. Dafür hat die Politik am Dienstag den ersten Planungsschritt gemacht – und für die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans gestimmt. Einstimmig.

Von Stephan Rape