Ganz nah dran an den Menschen

Seit Jahren ist sie für den Betriebshilfsdienst unterwegs und hilft in Familien, in denen gerade Not am Mann oder der Frau ist: Wegen eines Krankheits- oder Todesfalls oder weil jemand gerade in Kur geht. Dabei ist ihr eines wichtig: „Wir sind mehr als Putzkräfte. Wir sind Familienhelferinnen mit Herz und Seele.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch