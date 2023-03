Geldautomat gesprengt – Täter konnten flüchten

Wieder ist ein Geldautomat in Alstätte gesprengt worden: In der Nacht zu Dienstag (21.3.) schlugen die bislang flüchtigen Täter beim Volksbank-Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Haaksbergener Straße zu.

Ein Geldautomat der Volksbank ist in der Nacht zu Dienstag gesprengt worden. Er ist in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Haaksbergener Straße untergebracht.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in Alstätte einen Geldautomaten gesprengt. „Die Wucht der Detonation hat das Wohn- und Geschäftsgebäude an der Haaksbergener Straße erheblich in Mitleidenschaft gezogen“, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Immerhin eine gute Nachricht: Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor, so die Polizei weiter.

Zeugen gesucht

Intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen seien eingeleitet worden, aber bislang konnten die Täter nicht festgenommen werden. Zeugen werden gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 bei der Kriminalinspektion I in Borken. Dies gilt insbesondere auch für Zeugen, die Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können hochgeladen werden beim Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/.

Durch die Wucht der Detonation sind die Türen im Foyer und Fenster an den SB-Terminals komplett herausgedrückt worden. Vor der Tür liegen Scherben. Der Schaden am Gebäude scheint auf den ersten Blick von außen nicht so immens zu sein wie bei der Sprengung in Alstätte vor vier Wochen.