Gerburg Terdues neue Sprecherin

Die Beschicker des Ahauser Wochenmarkts haben gewählt: Gerburg Terdues tritt die Nachfolge von Anna Miedecke als Marktsprecherin an. Die Legdenerin sieht sich vor allem als Vermittlerin.

Strahlender Sonnenschein und schon gut 23 Grad sind es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr – die Vorboten des nahenden Sommers spüren auch die Marktbeschicker in Ahaus. Auch am Stand von Rosen Terdues herrscht reger Betrieb, die Laune ist – selbstredend – prächtig.