Gänse, Enten, Puten, Hühner, Zwerghühner, Tauben und andere Vögel waren am Wochenende auf der Ortsschau des Rassegeflügel- und Vogelzuchtvereins in Alstätte zu bestaunen. Hier war sozusagen die gesamte Bandbreite des Rassegeflügels vorhanden.

Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr konnte die Ausstellung, bei der erstmalig auch Gronauer Rassegeflügelzüchter teilnahmen, im Annette-von-Droste-Hülshoff-Haus, dem ehemaligen Hauptschulgebäude wieder stattfinden.

Die Schau wurde am Samstag von der stellvertretenden Bürgermeisterin Maria Woltering vor zahlreichen Besuchern eröffnet. Die Höchstnote „Vorzüglich“ (v) errangen Pascal Banken auf Marmelenten, Hannelore Wessendorf auf Zwerg-Welsumer, Jürgen van Weyck auf Amsterdamer Kröpfer, Stefan Eing auf Niederländische Hochflieger und Kölner Tümmler sowie bei den Jugendlichen Mathilda Rensing auf New Hampshire.

Die Note „Hervorragend“ (hv) sicherten sich Pascal Banken auf Bahamaenten, Stefan Banken auf Zwerg-Kraienköppe, Josef Rensing auf Deutschen Zwerg-Wyandotten, Michael Wessendorf auf Zwerg-Barneveldern, Dilana Wessendorf auf Zwerg-Barneveldern sowie Jürgen van Weyck auf Amsterdamer Kröpfern und Arabische Trommeltauben.

Bei den Jugendlichen konnten sich diese Note Emma Rensing auf Sundheimer, Mathilda Rensing auf New Hampshire, Heinrich Bredeck auf Antwerpener Bartzwerge, Benedikt Terhaar auf Zwerg-New Hampshire und Noah Lösing auf Zwerg-Dresdner sichern. Vereinsmeister wurden Pascal Banken beim Groß- und Wassergeflügel, Stefan Banken bei den Zwerghühnern, Jürgen van Weyck bei den Tauben und in der Jugendgruppe Mathilda Rensing.

Bei den Vogelzüchtern sicherten sich folgende Züchter den Titel des Vereinsmeisters: Frank Wolfering mit Reisfinken in der Kategorie Exoten, Margret Lücke mit Schwalbensittichen in der Kategorie Sittiche, kleine Art sowie Michael Probst mit Halsbandsittichen in der Kategorie Sittiche, große Art.

Die beste Gesamtleistung erzielte hier Margret Lücke mit insgesamt fünfmal „Vorzüglich“.