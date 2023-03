Gibt es den TikTok-Trend auch in Ahaus?

Dass nach Kinobesuchen Popcorn- und Nacho-Reste zwischen den Sitzreihen liegen, sei normal, sagt Dominik Paffrath, Geschäftsführer des Cinetech-Kinos in Ahaus. Doch das, was Fotos und Videos seit Tagen auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigen, hat damit nichts mehr zu tun. Jugendliche - meist zwischen zwölf und 14 Jahren alt - werfen mit Snacks um sich, brüllen herum, randalieren. In Essen musste kürzlich die Polizei anrücken. Die Vorführung des Films „Creed III - Rocky‘s Legacy“ wurde abgebrochen. In anderen Städten gab es ähnliche Vorfälle während dieser Film lief. Die Fotos und Videos dieser Aktionen gingen im Internet viral. Es scheint, als würden sich Jugendliche verabreden, um auf diesen Trend aufzuspringen. Dominik Paffrath kann ebenfalls aus eigener Erfahrung sprechen. Er betreibt nicht nur das Cintech-Kino in Ahaus, sondern auch das Cinetch-Kino in Rheine. Zweimal es seit dem Filmstart in der vergangenen Woche dort zu Vorfällen während Creed-III-Vorstellungen gekommen, berichtet er. Zwar nicht ganz so schlimm wie in Essen, aber die Polizei habe sein Personal trotzdem einmal rufen müssen.

