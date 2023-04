Ulla Averkamp denkt noch lange nicht an den Ruhestand

Seit 60 Jahren arbeitet Ulla Averkamp in der Goldschmiede Engels. Für die 74-jährige Ahauserin ist das eine Passion – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Mit gerade einmal 14 fing Ulla Averkamp im Schmuckgeschäft Engels ihre Ausbildung an. 60 Jahre ist das her. Und immer noch arbeitet die Ahauserin in der Goldschmiede an der Marktstraße. Zwar nicht mehr täglich, aber immer noch regelmäßig. Auch mit 74.