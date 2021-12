Golfplatz auf der Liegewiese

Eine relativ neue Sportart, die in den 1970er-Jahren in den USA entwickelt wurde und seit den 80ern in Deutschland bekannt ist, ist Disc Golf.

Der Deutsche Frisbeesport-Verband beschreibt Disc Golf als einen Sport für jede Generation, vom Grundschulkind bis ins hohe Seniorenalter. Entspannte Bewegung in der freien Natur, Spielspaß vom ersten Augenblick an und das soziale Miteinander machten Disc Golf zu einem sportlichen Erlebnis für Familien und Gruppen.

Nachdem bereits zweimal auf dem Freibadgelände des Kombibads Aquahaus ein mobiler Parcours für Disc-Golf-Turniere aufgebaut wurde, konnte inzwischen ein fester Kurs installiert werden.

„Das Freibadgelände wird während der Wintersaison kaum genutzt und bietet durch die Umzäunung eine ideale Fläche für einen Disc-Golf-Kurs“, erklärt Betriebsleiter Franz-Josef Bülter, wieso das Gelände des Kombibads passend für die neue Attraktion ist. Üblicherweise würden Disc-Golf-Parks auf öffentlichen Grünanlagen aufgebaut, wo man beim Spielen mit einigen Störwirkungen wie zum Beispiel Radfahrern und Fußgängern zu rechnen hat. Dies sei auch immer ein Sicherheitsrisiko.

Derzeit sind zwölf Bahnen, die alle mit Par drei versehen sind, auf der Freibadwiese fest installiert.

„Die komplette Anlage ist so konzipiert, dass die ganze Anlage binnen sechzig Minuten für die Freibadsaison abgebaut werden kann“, so Torsten Offermanns vom Verein Disc Golf Reken. Nur die Abwurfplätze sind fest in die Freibadwiese eingelassen. Das Kursdesign wurde von Sven Olbers und Torsten Offermanns entworfen.

Ab dem 2. Januar sind die Bahnen während der Öffnungszeiten des Hallenbads sowie einer zusätzlichen Zeit montags zum Bespielen geöffnet. Die Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Aquahaus angekündigt.

Zukünftig wird der Parcours immer in der Wintersaison von Ende September bis voraussichtlich Anfang Mai geöffnet sein.

Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 3,50 Euro und für Kinder bei 2,50 Euro. Wem die entsprechende Ausrüstung fehlt, kann diese gegen einen Aufpreis von 3,50 Euro an der Kasse des Kombibads ausleihen.