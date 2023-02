Grundwasser aus Hörsteloe und Doemern noch nicht ersetzbar

Knapp über 7 Millionen Kubikmeter Wasser pumpt die SGW in Hörsteloe und Doemern ab. Damit baut die Gesellschaft Salz ab, das in Chemieunternehmen in Marl und Rheinberg benötigt wird. Das Wasser darf noch bis 2030 abgepumpt, das Salz bis 2069 abgebaut werden.

