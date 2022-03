Gülle-Großrazzia auch in Heek

Heek

Der Zugriff erfolgte am vergangenen Dienstag landesweit: Ermittler des Landeskriminalamts durchsuchten 50 Objekte – Büros, landwirtschaftliche Betriebe und Wohnungen sowie Firmengebäude. Bei der Großrazzia schlugen die Ermittler auch in Heek und in Ahaus zu.

Von Till Goerke