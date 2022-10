Ein Rund-um-Sorglospaket an Informationen rund ums Thema Hochzeit erhielten die Besucher der Traumhochzeitsmesse. Am Stand von Wichelhaus konnte man sich zum Beispiel zu den passenden Ringen beraten lassen.Zwar konnten die Autos im Schlosspark nicht weggefahren werden, ein Probesitzen war allerdings erlaubt. Gute Laune war bei allen Gästen, aber auch bei allen Anbietern an der Tagesordnung.

Foto: Nico EbmeierNico Ebmeier