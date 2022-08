Haaksbergen: Tote Frau auf der Fahrbahn

Unter einer Brücke über die Straße N18 bei Haaksbergen ist in der Nacht zu Montag die Leiche einer Frau gefunden worden. Ein Stück von dem Fundort entfernt wurde eine verletzte Frau angetroffen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, berichtete sie am Montagvormittag.

Was genau passiert ist, ist derzeit noch nicht klar. Die Verletzte könnte mit dem Tod der anderen Frau zu tun haben. Die Polizei, die die ganze Nacht und den Vormittag über Spuren am Fundort sicherte, sucht Zeugen, die gegen 0.30 Uhr in der Umgebung des Geukerdijk in Haaksbergen etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Möglicherweise hatte es eine Auseinandersetzung gegeben, bei der die Frau über das Brückengeländer auf die darunter liegende Fahrbahn stürzte.