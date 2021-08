Handwerk hat immer noch goldenen Boden

„Ursprünglich wollte ich gerne einen Einblick in einen sozialen Beruf bekommen. Ich habe mich mehrfach für ein Praktikum in den Sommerferien beworben. Es hat mich aber mit dem Hinweis auf die Pandemie-Lage niemand genommen. Da habe ich gedacht, versuche ich es mal mit der Elektrotechnik.“

„Es ist zwar nicht das, was ich geplant hatte, aber ausprobieren wollte ich es wenigstens“, schildert die 14-jährige Laura ihre Beweggründe, an dem Ferienkurs „Eine Woche berufliche Orientierung“ in der Berufsbildungsstätte Westmünsterland in Ahaus teilzunehmen.

Zu einer morgendlichen Zeit, zu der sich ihre Schulkollegen vermutlich noch einmal im Bett umdrehen, macht sich die Jugendliche auf den Weg, um in Theorie und Praxis ein Arbeitsfeld kennenzulernen, zu dem sie bislang eher sporadisch Kontakte hatte. „Mein Bruder lernt Landmaschinentechniker. Dem helfe ich manchmal ganz gerne“, begründet sie ihre Motivation, sich an dem Angebot der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ zu beteiligen. Im Rahmen der fünftägigen Kurse „Praxiserfahrungen vertiefen“, in denen neben Elektrotechnik auch der Holzbereich vertreten war, konnten sich die Acht-, Neunt- und Zehntklässler umfassend erproben.

Messen und Praktika auf der Strecke geblieben

Die zwölf Teilnehmenden des Elektrokurses – Laura war das einzige Mädchen in der Gruppe – kamen aus Ahaus, Gescher, Stadtlohn und Nienborg. Begeistert ging das Team jeden Morgen an die Arbeit, wie BBS-Geschäftsführer Hermann Wansing bei seinem Rundgang mit Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster, Daniel Janning, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Borken in der Geschäftsstelle Ahaus, sowie Stefan Röhring, Obermeister der Elektroinnung in Ahaus, wohlwollend zur Kenntnis nahmen.

Viele der sonst üblichen Orientierungsmessen und Praktikumsmöglichkeiten sind in der Corona-Zeit der zurückliegenden Monate auf der Strecke geblieben. Betriebe suchen nach Auszubildenden, werden allerdings nicht immer fündig. „Die Zahlen – vor allem im Kreis Borken – sind nicht ganz so schlecht, wie befürchtet. Im Kammerbezirk gibt es einen Rückgang von 15 Prozent, im Kreis Borken liegen wir bei sechs Prozent“, listet Daniel Janning auf.

Trotzdem kämen auf jeden Auszubildenden zwei freie Stellen. „Gerade hier im ländlichen Raum müssen wir die Anstrengungen bei der Werbung um Nachwuchs weiterhin verstärken. Der Demografie-Wandel ebenso wie der Trend zu höheren Bildungsabschlüssen lassen den Fachkräftemangel im Handwerk immer gravierender werden“, erklärt auch Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster. „Leider ist seit dem vergangenen Frühjahr vieles auf der Strecke geblieben, was diese Region stark gemacht hat.“

Auch Mädchen und Frauen sind im Handwerk gerne gesehen

Auf der anderen Seite habe die Pandemie-Zeit aber auch gezeigt, dass speziell im Handwerk – ausgenommen etwa Frisöre – kaum von Kurzarbeit oder Auftragsmangel die Rede sein konnte. Im Gegenteil: Mehr und mehr Privatleute wenden sich wieder an die Betriebe und holen sich dort fachlicher Unterstützung, etwa für Heim und Garten. „Dass das Handwerk immer noch goldenen Boden hat, schlägt hier einmal mehr durch“, sind sich BBS-Geschäftsführer Hermann Wansing und seine Gäste einig.

Übrigens: Auch Mädchen und Frauen sind im Handwerk gerne gesehen. Die meisten von ihnen sind überaus erfolgreich in ihrem Beruf. Daniel Janning: „Bei den Abschlüssen liegen Frauen fast überall ganz vorne in der Prüfungsbewertung.“