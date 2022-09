Heiße Premiere für Familie Kondring

Alstätte

Graue Rauchschwaden ziehen über die Wiese am Freibad. Viele der Wettbewerber fachen an diesem Samstagmittag ihre Grills an. Es sind kleine Freudenfeuer, denn nach drei Jahren Zwangspause steigt endlich wieder das große BBQ-Grillevent. Jörg und Steffi Kondring sind mit ihrem Team zum ersten Mal beim Alstätter BBQ-Grillevent ins Rennen gegangen. Hunderte Besucher bewerteten am Samstag die Leistung von sieben Grillteams.

Von Anna-Lena Haget