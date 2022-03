Hilfen werden gemeinsam geplant

Der Krieg in der Ukraine hat auch in Ahaus zu einem massiven Flüchtlingsaufkommen geführt. Bereits 152 Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen mussten, waren am Mittwoch über ganz unterschiedliche Wege nach Ahaus gelangt. Dabei handelt es sich überwiegend um Mütter mit ihren zumeist kleineren Kindern.

Die Ahauser Bürgerinnen und Bürger zeigten sich in den vergangenen Wochen auf vielerlei Weise wieder beeindruckend hilfsbereit und haben unterschiedliche Unterstützung angeboten. Kurzfristig wurden von Bürgerinnen und Bürgern in privaten Wohnungen und Unterkünften über 250 Plätze für Flüchtlinge angeboten. Rund 80 Personen konnten so bereits untergebracht werden. Darüber hinaus gab und gibt es Aktionen von Schulen, Unternehmen und Vereinen, die finanzielle Unterstützung anbieten.

Für jede privat aufgenommene und registrierte Person gewährt die Stadt Ahaus, wie auch umliegende Kommunen, den Gastgebern eine Aufwendungspauschale von 100 Euro je Person und Monat.

Für notwendige Dolmetscherdienste gibt es bereits einen größeren Pool an Personen, die helfen und bei Bedarf dolmetschen können. Die weiteren begleitenden Dienste werden nun Zug um Zug hinzugefügt.

Um möglichst schnell einen Überblick über die Zahl aller ukrainischen Flüchtlinge zu erhalten, aber auch, um passende Hilfen anbieten zu können, bittet die Stadt alle Flüchtlinge, sich zeitnah beim Kreis Borken zu registrieren. Das entsprechende Online-Formular steht auf den Internet-Seiten der Stadt und des Kreises zur Verfügung.

Interdisziplinäre Arbeitsgruppe

Flüchtlinge erhalten dann eine Aufenthaltserlaubnis und auf Antrag auch eine Arbeitserlaubnis. Gleichzeitig haben sie Anspruch auf Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ferner werden in den nächsten Tagen und Wochen zusätzliche Kita-Angebote geschaffen. Die Einschulung in die Grund- und weiterführenden Schulen erfolgt dabei über die staatlichen Schulämter. Auch hier müssen das bestehende Schul- und Raumangebot erweitert und die zusätzlich erforderliche Lehrerversorgung geprüft werden.

Die Verwaltung hat bereits eine eigene interdisziplinäre Arbeitsgruppe unter Federführung von Michael Bethmann aus dem Fachbereich Arbeit und Soziales gebildet. Sie koordiniert in den nächsten Wochen und Monaten alle Maßnahmen und Aktionen rund um eine möglichst gute Flüchtlingsversorgung. Gleichzeitig werden anstehende Aufgaben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Integrationslotsenprojekts des Caritas-Verbands Vreden-Ahaus und des „Forums Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe Ahaus“ (FEFA) abgestimmt oder auch gemeinsam geplant.

Überwältigt von Hilfsbereitschaft

„Ich bin immer wieder überwältigt, mit welch großer Hilfsbereitschaft, Kreativität und Unterstützung die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und die Vereine und Verbände uneigennützig helfen und die Stadt in vielerlei Hinsicht auch entlasten“, sagt Beigeordneter Werner Leuker. „Der Blick in die Zukunft und auf die weitere Entwicklung ist allerdings ein Blick in die Glaskugel. Weder die Dauer noch das Ausmaß des weiteren Flüchtlingsaufkommens können zum jetzigen Zeitpunkt auch nur annähernd prognostiziert werden.“

Auf der Ebene des Kreises findet wöchentlich mehrmals eine enge Abstimmung zwischen der Kreisverwaltung und den 17 Kommunen statt. Weitergehende Informationen für Flüchtlinge und Helfer werden in deutscher und ukrainischer Sprache auf den Internetseiten der Stadt und des Kreises aufbereitet und laufend ergänzt und aktualisiert.

Größere öffentliche Wohnkontingente

Parallel zu den zunächst in Anspruch genommenen privaten Unterkunftsmöglichkeiten in Wohnungen und privaten Häusern bemüht sich die Stadtverwaltung zurzeit um eine möglichst kurzfristige Schaffung von öffentlichen Wohnunterkünften für ukrainische Flüchtlinge in der Stadt. „Wir bemühen uns wie bereits 2015 und 2016 um passende Wohncontainer und Unterkünfte in städtischen Liegenschaften,“ so Fachbereichsleiter Michael Bethmann. „Wir benötigen aber noch einige Wochen bis zur Fertigstellung, Lieferung oder Aufbau und sind dankbar, dass diese erforderliche Zeit durch die privaten Unterbringungsangebote überbrückt werden kann. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch über private Mietangebote ab 120 Quadratmetern Wohnfläche für eine längerfristige Unterbringung.“

Schon unmittelbar nach Ostern könnten erste größere öffentliche Wohnkontingente zur Verfügung stehen. Von Sachspenden rät die Verwaltung bislang noch ab, weil die Fragen des tatsächlichen Bedarfs, einer möglichen Zwischenlagerung und Vergabe noch geprüft werden müssen.

ahaus.de/rathaus/ukrainehilfe