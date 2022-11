Hoeste trifft auf Rollin Greek Griechische Küche startet bald in der Höstenpumpe

In der Küche der Hoeste weht in Zukunft ein griechischer Wind. Andriana Benkhoff und ihr „Rollin Greek“ ziehen dort ein. Bestellt wird auch dort nur digital.

In die Küche der Hoestenpumpe in Wüllen zieht neues Leben ein: Andriana Benkhoff (31) wird von dort in Zukunft ihren Foodtruck „Rollin Greek“ beschicken – und bietet auch Essen zum Abholen an. Zusätzlich sollen Gäste der Hoeste in den Genuss der griechischen Küche kommen.