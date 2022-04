An der Haarmühle in Alstätte klappern wieder die Störche

Alstätte

Die Weißstörche sind zurück an der Haarmühle am Witte Venn in Altstätte. Das Pärchen bereitet gerade sein Nest vor. Bald wird es in luftiger Höhe am Ufer der Aa mit dem Brüten beginnen.

Von Oliver Kleineund