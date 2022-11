Hoffnungsträger Insektenproduktion Züchter aus Alstätte stellt Mastkonzept für Landwirte vor

Das Alstätter Unternehmen Illucens präsentiert sich in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Fachmesse Euro-Tier und stellt seine Anlagen zur Insektenmast dort interessierten Landwirten vor. Damit bieten die Züchter mit dem neuen Nutztier „Schwarze Soldatenfliege“ eine Alternative zu den bekannten Nutztieren.

Am Donnerstag (17. November) von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Halle 21 versammelt die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde zum Thema „Hoffnungsträger Insektenproduktion?“ namhafte Referenten. Für Illucens stellt Niklas Wolfering dabei den Produktionsprozess sowie Einstiegsmöglichkeiten für Landwirte vor.

„Insekten, hier in besonderem Maße die Schwarze Soldatenfliege, können dazu beitragen, eine nachhaltige, regionale und klimafreundliche Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Der Import von Proteinen kann wesentlich gesenkt und Abfälle können reduziert werden“, erklärt Geschäftsführer Dirk Wessendorf in einer Pressemitteilung.

Die Illucens produziert an ihrem Standort in Alstätte in industriellem Maßstab Larven der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia Illucens), die in Form von getrockneten Larven, Insektenmehl oder -öl für die Nutztier- und Heimtierfütterung eingesetzt werden können. Die Larven der Kompostfliege können sich insbesondere von landwirtschaftlichen Reststoffen ernähren, die bisher oftmals lediglich in Biogasanlagen verwertet werden, wird in der Pressemitteilung erläutert.

Ziel ist es, die Produktion von nachhaltigen Proteinen auf Basis von Insekten möglichst schnell zu steigern. Das Konzept der Züchter sieht vor, die Landwirte als Insektenmäster und damit Multiplikatoren in die Herstellung der Insektenproteine einzubinden. Hierzu erhalten sie fünf Tage alte Junglarven von der Illucens, mästen diese zehn Tage lang und liefern sie dann getrocknet an die Illucens zurück. Dies geschieht auf regionaler Ebene, die Anfahrtswege betragen typischerweise maximal 50 km bis zum nächsten Verarbeitungsschritt.

Herstellung von Insektenproteinen

„Der Landwirt installiert für die Insektenmast in seinen Ställen ein automatisiertes, modulares und beliebig skalierbares System, welches bereits zum Patent angemeldet wurde. Die Produktion der Insekten kann daher auch in bereits vorhandenen Ställen sehr wirtschaftlich betrieben werden“, teilt Bärbel Girardin, Sprecherin des Unternehmens, mit.

Stephan RapeDer Standort des Unternehmens Illucens in Alstätte an der Enscheder Straße im Gebäude der ehemaligen Textil-Werke Ahaus (TWA). Foto: Stephan Rape

Das System der Illucens basiert auf der Errichtung von Verarbeitungshubs, die räumlich verteilt das Gebiet abdecken, in dem Landwirte die Insektenmastanlagen betreiben. So ist gewährleistet, dass die Transportwege kurz bleiben. Jeder Landwirt wird von diesen Hubs mit Junglarven beliefert und trocknet die Larven auf dem Hof. Die weitere Verarbeitung der getrockneten Larven erfolgt im Verarbeitungshub der Illucens. „Der Landwirt kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren: die Tierhaltung“, beschreibt der Vorsitzende Wessendorf.