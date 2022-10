Hofladen ohne Personal: Automaten sollen Kiosk in Wessum erhalten

Automaten sollen in Wessum eine Lücke schließen: Im ehemaligen Tankstellen-Shop an der Wessumer Straße hat Jan Elpers mehrere Verkaufsautomaten aufgestellt – mit Produkten aus der Landwirtschaft.

Jan Elpers (24) in dem neuen Automatenkiosk in Wessum: Im ehemaligen Shop der Tankstelle an der Hamalandstraße vertreibt er per Automat landwirtschaftliche Produkte, Getränke und Süßigkeiten. Im Kern gehe es darum, einen Tankstellenkiosk im Dorf zu erhalten.

Schon seit einigen Monaten ist die kleine Tankstelle an der Hamalandstraße auf Automatenbetrieb umgestellt. Jetzt zieht ein neues Angebot in den ehemaligen kleinen Laden ein: Jan Elpers (24), Agrarbetriebswirt aus Averesch, hat dort Verkaufsautomaten für landwirtschaftliche Produkte, Süßigkeiten und Eis aufgestellt. Emmas Automatenstube steht außen am Fenster.„Wir wollten irgendwie den Tankstellenkiosk mit seinem Angebot für das Dorf erhalten“, sagt er. Sich selbst hinter den Tresen zu stellen, sei natürlich nicht in Frage gekommen. So wie früher der Tante-Emma-Laden soll die Automatenversion das Nötigste vor Ort bieten, auch außerhalb üblicher Öffnungszeiten. „Eben so wie früher die Tanke“, sagt Jan Elpers.