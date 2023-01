Der nun verstorbene Papst Benedikt XVI. hat auch in Ahaus spuren hinterlassen. 1998 kommt Josef Ratzinger als Präfekt der römischen Glaubenskongregation ins Schloss.

Der weißhaarige Mann mit dunklem Lodenmantel und einer schwarzen Aktenmappe unter dem Arm wäre an jenem bewölkten Herbsttag in der Ahauser Fußgängerzone kaum aufgefallen. Hier vor dem Barockschloss in Ahaus aber richten sich etliche Foto- und Fernsehkameras auf ihn.