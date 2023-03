 Jagdhund reißt mehrere Tiere in Ahaus

Am vergangenen Donnerstag (16. März) hatte der Ahaus e.V. noch freudig über eine gelungene Kükenrettung bei den Trauerschwänen an der Schlossgräfte berichtet, am Freitag gibt es tieftraurige Nachrichten von den Tieren: Die beiden Eltern und ein Schwanenküken sind tot. Sie sind einem Jagdhund zum Opfer gefallen.

