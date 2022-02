Josef Gebker wird neuer Leiter der Musikschule

Josef Gebker, stellvertretender Leiter der Musikschule, übernimmt am 1. Juni die Leitung der Musikschule der Stadt Ahaus. Alfred Zamhöfer geht dann nach 33 Jahren in den Ruhestand. Er wird aber der Musikschule treu bleiben.

Josef Gebker (l.) wird neuer Leiter der städtischen Musikschule und folgt damit auf Alfred Zamhöfer, der in den Ruhestand geht.

1989 hatte Zamhöfer die Leitung von Karl Feldhaus übernommen, der die Musikschule seit der Gründung 1962 geleitet hatte. In den mehr als drei Jahrzehnten hat die Musikschule ihr Gesicht spürbar verändert und ist deutlich gewachsen.

Heute unterrichtet die Musikschule mit ihren 22 Lehrkräften fast 1500 Schülerinnen und Schülern aus Ahaus, Schöppingen, Heek und Legden. Neben dem Kernbereich gibt es mittlerweile ein breitgefächertes Projektangebot.

Die Musikschule hat gerade in den vergangenen Jahren an einer zielgruppenorientierten Erweiterung ihres Angebotes gearbeitet. Hierzu zählen insbesondere das Projekt „Kita und Musikschule“, die Bläserklasse an der Kreuzschule Heek und die integrative Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Dort entsteht gerade ein neuer Fachbereich unter dem Namen „Klangbrücke“ für das inklusive Musizieren und das Erleben der Musik mit allen Sinnen.

„Es war nicht immer einfach“

Alfred Zamhöfer geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Es war nicht immer einfach. Die Musikschule hat aber auch viel Unterstützung erfahren, ohne die diese sehr positive Entwicklung nicht möglich gewesen wäre.“

Der Ahauser Josef Gebker ist seit 1990 Musiklehrer an der Musikschule Ahaus und seit 2013 stellvertretender Leiter. Der 57-Jährige hat nach seinem Lehramtsstudium in Musik und Religionslehre sein Musikstudium der Instrumentalpädagogik mit den Schwerpunktfächern Posaune und Cembalo in Den Haag und Kassel erfolgreich abgeschlossen, ist staatlich geprüfter Musiklehrer und hat den künstlerischen Abschluss Orchesterreife.