Jürgens liest, erzählt und singt

Es war nicht nur eine Lesung – es war deutlich mehr: Bei der Neuvorstellung seines neuen Buches zog Alstättes Pfarrer Stefan Jürgens gleich mehrere Register und sorgte so für einen besonderen Abend in der Pfarrkirche.

Pfarrer Stefan Jürgens hat am vergangenen Donnerstag in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt auf Einladung der Buchhandlungen Lesezeit und Schaten seine neuen Buchtitel vorgestellt: „Von der Magie zur Mystik“ (Patmos), „Im Herzen getröstet“ (Butzon & Bercker) und „Dranbleiben! Glauben mit und trotz der Kirche“ (Herder).

Entwicklung des eigenen Glaubens

Die Entwicklung des eigenen Glaubens von der kindlichen Religiosität zum erwachsenen Christsein, der Umgang mit Tod und Trauer sowie die aktuelle Kirchenkrise und deren spirituelle Bewältigung standen dabei im Mittelpunkt. Jürgens las vor, erzählte frei, plauderte aus dem Nähkästchen und kam mit den Besuchern ins Gespräch. Dazwischen sang er einige Lieder zur Gitarre, so dass eine lockere und humorvolle Atmosphäre entstand, die allen Mut machte, dranzubleiben am Glauben. Ein kurzweiliger Abend mit persönlichen Einblicken in die Gedanken und die Zuversicht eines Pfarrers, der nicht aufgibt.