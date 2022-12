Ahaus

Weit über 3300 Ehrenamtliche sind in Ahaus und den fünf Ortsteilen aktiv. Allein oder im Verein und in ungezählten unterschiedlichen Sparten. Eine Zahl, die sich auch durch die Pandemie und ihre Einschränkungen nicht großartig verändert hat. Ihren Einsatz möchte Jutta Schulte (38), Leiterin der Freiwilligenagentur Handfest, gar nicht hoch genug bewerten. Gerade am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes.

-sjt-