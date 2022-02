Juwelier überfallen – Zweiter Täter gefasst

Ahaus

Update 11.45 Uhr: Die Goldschmiede Engels in Ahaus ist am Mittwochmorgen gegen 9.20 Uhr überfallen worden. Ein 17- und ein 22-jähriger Mann haben sich am Morgen kurz vor Ladenöffnung Zugang zu dem Geschäft verschafft: Sie nutzten die Gelegenheit, als eine Mitarbeiterin das Geschäft betreten wollte, und stießen die Tür auf. Einer von beiden hat dann von innen die Trennscheibe zum Schaufenster eingeschlagen und wertvollen Schmuck eingesteckt.