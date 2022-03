Kantor der Frauenkirche am Sonntag in Haaksbergen

Der Kantor der Frauenkirche Dresden, Matthias Grünert, gibt am morgigen Sonntag um 15.30 Uhr ein Konzert auf der Honhof­orgel der Protestantischen Kirche in Haaksbergen (Jhr. von Heijdenstrat 4). Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Der Eintritt kostet zehn Euro (Jugendliche und Studenten fünf Euro), Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Grünert wurde 1973 in Nürnberg geboren. Erste prägende musikalische Eindrücke empfing der Sohn eines Kirchenmusikerehepaars als Sänger im Windsbacher Knabenchor. Nach dem Abitur studierte er Kirchenmusik, Gesang und Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth und an der Hochschule für Musik in Lübeck. Während des Studiums war er unter anderem Assistent des Lübecker Domchors. 2004 wurde er als erster Kantor der Dresdner Frauenkirche berufen. Seitdem ist er künstlerisch verantwortlich für die gesamte Kirchenmusik in dem wiedererbauten Barockbau.

Er gründete den Chor der Frauenkirche und den Kammerchor der Frauenkirche, die er beide zu einer festen Größe in der Kulturlandschaft Mitteldeutschlands etablieren konnte.

Matthias Grünert ist Preisträger verschiedener Orgelwettbewerbe. Zahlreiche Konzerte als Dirigent, Cembalist und Organist im In- und Ausland runden seine Tätigkeit ab.