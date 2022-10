Kaum Kritik an Wassertemperatur

Bäderleiter Franz-Josef Bülter auf dem Dach des Kombibads Aquahaus. Die PV-Anlage, die oberhalb der Parkplätze im März in Betrieb gegangen ist, spült dem Betrieb gerade Geld in die Kasse, das gut gebraucht werden kann. Denn aktuell muss das Bad einen Besucherrückgang von über 30 Prozent verkraften. Das soll allerdings nicht an den Wassertemperaturen liegen.

Foto: Stephan Rape