Keine Eisbahn – Rat will Energie sparen und einen alternativen Winterzauber

Wie der Winterzauber sich in der Ahauser City präsentieren wird, ist noch nicht klar. Eines aber schon: Eine Eisbahn gibt es nicht. Sie würde zu viel Energie kosten. Alternative Ideen sollen her.

Bilder wie dieses wird es in Ahaus in diesem Jahr nicht geben. Um Energie zu sparen, wird die Eisbahn nicht aufgebaut. Stattdessen soll es einen alternativen Winterzauber geben.

Von Anne Winter-Weckenbrock Am Ende war das Stimmungsbild sehr deutlich: Bürgermeisterin Karola Voß und Ludwig Niestegge (UWG) sprachen sich für den Betrieb einer Eisbahn beim Winterzauber in der Ahauser Innenstadt aus. Alle anderen waren dagegen. Ein Argument führten alle Gegner an: den hohen Energieverbrauch. Eine Eisbahn sei einfach ein falsches Signal in diesen Zeiten.