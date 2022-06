Klapperndes Dreierpack

An der Haarmühle gibt es dreifachen Grund zur Freude: Hoch über den Wiesen an der Aa und haben drei Jungstörche ihr Kinderzimmer. Für Clemens-August Brüggemann ein ganz besonderer Erfolg.

Am Donnerstag wurden die drei Jungstörche beringt. Durch die eingestanzte Nummer können sie jetzt weltweit identifiziert werden.

Clemens-August Brüggemann strahlt über das ganze Gesicht. Er freut sich über Nachwuchs. Also nicht persönlichen, aber über den des Storchenpaars, das seit dem Frühjahr das Nest an der Haarmühle bezogen hat. Drei Junge sind geschlüpft und wurden am Donnerstag beringt.