Kleine und große Tiere

Dabei haben sich die Canisianer etwas ganz Besonderes ausgedacht, das berühmte Werk wird in zwei Versionen aufgeführt.

Ein Muss beim „Karneval der Tiere“ sind natürlich die vier Kinder- und Familienkonzerte, lässt Saint-Saëns doch höchst unterhaltsam und gekonnt die typischen Eigenheiten von Löwen, Elefanten und Eseln, Schildkröten oder Kängurus und vielen weiteren Tieren musikalisch lebendig werden: Musik, die alle Altersstufen anspricht – insbesondere natürlich Kinder und junge Jugendliche, aber auch die Eltern und Großeltern werden ihren Spaß haben.

Humoristischer musikalischer Zoobummel

Ein Kammerorchester mit Schülern und Schülerinnen der Canisiusschule, unterstützt von professionellen Musikern, und viele weitere Schülerinnen der Unter- und Mittelstufe der Canisiusschule tanzen, dirigieren, spielen und musizieren bei diesem humoristischen musikalischen Zoobummel.

Ursula van der Linde Bancken, Ulrich Walters und Céline Bergerbusch (Freilichtbühne Coesfeld) moderieren die am Samstag und Sonntag jeweils zweimal stattfindenden Kinder-/ Familienkonzerte und erläutern dabei nicht nur anschaulich die Musik, sondern beziehen auch das Publikum interaktiv mit ein, heißt es in einer Ankündigung.

Politiker- und Politsatire

Eine Welturaufführung ist dann der „Karneval der großen Tiere“, der jeweils an den drei Abenden dieses Konzertwochenendes aufgeführt wird. Dabei handelt es sich um eine Politiker- und Politsatire, mit der so kurz vor der Bundestagswahl quasi der Nockherberg oder die Heute-Show nach Ahaus geholt werden. So wie Saint-Saëns lustvoll parodistische Seitenhiebe auf seine Komponistenkollegen verteilt, so werden bei der Welturaufführung des „Karnevals der großen Tiere“ Politiker aller Parteien auf die Schippe genommen. Auch Bürgermeisterin Karola Voß hat beim „Karneval der großen Tiere“ eine prominente Rolle und spielt bei allen drei Abendaufführungen mit.

Gekonnt und spektakulär in Szene gesetzt wird dieser Musikkabarett-Abend von theatererfahrenen Canisianern. Moderator ist Norbert van der Linde, der zusammen mit seiner Frau Andrea auch den Klavierpart übernimmt. Mit dabei ist natürlich auch wiederum das Kammerorchester der Canisiusschule.