Kleintierhalter nehmen Notdienste zunehmend in Anspruch

Immer mehr Tierärzte bieten keinen Notdienst mehr an. Das führt in den verbleibenden Praxen zu massiven Problemen und Sorgen – auch in Ahaus und Umgebung.

Wenn dem Haustier etwas passiert, ist die Sorge beim Halter natürlich groß. Und das umso mehr, wenn ein Problem außerhalb der normalen Sprechzeiten der Tierarztpraxis auftritt. Sich dann an den tierärztlichen Notdienst zu wenden, ist mancherorts nämlich gar nicht so einfach. „Auch im Altkreis Ahaus ist die Situation schwierig“, sagt Jörg Tenhündfeld von der Tierärztlichen Praxis Vetland, Dr. Tenhündfeld & Kollegen in Vreden. Denn viele Praxen und Kliniken haben ihren Notdienst ganz oder teilweise abgeschafft. Doch warum ist das so?