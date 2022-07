Kleinwagen gerät während der Fahrt in Brand – Feuerwehr muss löschen

Zu einem brennenden Wagen sind 15 Kameraden des Alstätter Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr gerufen worden. Am Mittwochnachmittag war das Auto während der Fahrt in Brand geraten.

Der Löschzug Alstätte hat einen brennenden Kleinwagen gelöscht. Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert, weil der Pkw an der Buurser Straße in Flammen stand, wie der Löschzug mitteilte. Der Kleinwagen war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Der Fahrer, ein Niederländer, konnte seinen Wagen noch auf eine Hofeinfahrt lenken, war dann jedoch auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen.

Mit einem Schaumteppich wurden die Flammen erstickt.

Personen kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden, wie die Feuerwehr mitteilt. 15 Kameraden waren im Einsatz.