Konzept für kleine Häuser

Gut 4000 Quadratmeter im geplanten Baugebiet Wüllen Nord 2 sollen für Mikrohäuser verplant werden. Wie und welche Gebäude dort entstehen, ist aber noch offen. Auch die Größe der Gebäude ist noch nicht festgezurrt. Durch die aktuellen Bau- und Grundstückspreise bekommt das Thema neuen Schub.

Der Rat hat beschlossen, dass ein Konzept für das gesamte Gebiet gefunden werden soll. 50 000 Euro werden dafür eingeplant. In der Ratssitzung wurde darüber nicht mehr gesprochen. Die Diskussion hatte sich zuvor im Bauausschuss – teils hitzig – abgespielt.

Auf der einen Seite Befürworter der kleineren Architektur. Reinhard Horst (WLA), selbst Architekt, sprach sich deutlich für die kleinen Häuser aus. Bewusst werde ja inzwischen der Begriff „Tiny House“ vermieden. „Es geht um kleine, etwas speziellere Wohneinheiten“, betonte er. Keine Wohnwagen ohne Räder. Es gehe beispielsweise um Häuser, in die ältere Menschen einziehen könnten, wenn ihnen ihre eigenen Wohnhäuser zu groß werden.

Vorreiterrolle

Auch Klaus Löhring (Grüne) sah eindeutig den möglichen Bedarf für die Gebäude. Renate Schulte (UWG) ergänzte, dass ihre Partei schon vor vier Jahren einen Antrag gestellt habe, entsprechende Flächen in Ahaus und den Ortsteilen einzurichten.

Ebenso brach Josef Terhalle (CDU) eine Lanze für die kleinen Gebäude: Die seien nicht zwingend als Seniorenwohnung sondern auch als Start-up ins Leben, als erste eigene Wohnung denkbar.

Genau wie der Technische Beigeordnete Thomas Hammwöhner. Er sprach sich eindeutig für das Konzept aus. „Damit hätten wir eine Vorreiterrolle. Der Versuch ist es wert. Als Ahauser wäre ich stolz auf so ein Projekt“, erklärte er. Auch würde sich die Politik ja zu nichts verpflichten. Und schließlich gehe es ja auf keinen Fall darum, so etwas wie eine Ferienhaussiedlung oder einen Wohnmobilstellplatz zu genehmigen.

Auf der anderen Seite die Skeptiker: Franz Benölken (CDU) zum Beispiel. Er kritisierte die hohen Kosten, die allein für das Konzept entstehen. 50 000 Euro werden eingeplant, um Betreuung, Organisation und Dokumentation des Verfahrens abzuwickeln.

Skeptiker

„Wir reden da über Steuergelder“, schimpfte er. Und bei Größen von 70 oder 80 Quadratmetern pro Haus könne man genauso gut Doppelhaushälften planen.

Außerdem wisse man ja gar nicht, wie groß die Nachfrage sei. Die Verwaltung spricht lediglich von einer Liste mit rund 100 Interessierten. Wie groß deren Interesse ist, mochte Stadtplaner Walter Fleige im Rat nicht abschätzen. Noch einmal Franz Benölken: Sein eigenes Haus sei ihm auch zu groß, er werde aber niemals in ein Tiny House ziehen. Insgesamt könne er den Sinn solcher Gebäude ja sehen, mit der Entscheidung tue er sich dennoch schwer. Auch Jörg Blisniewski (ebenfalls CDU) wollte erst noch einmal die genaue Nachfrage nach dieser Art zu wohnen klären. „Die Tiny-House-Siedlung von heute ist schnell die Brache von morgen“, sagte er. Das würden vergleichbare Wohnprojekte in anderen Städten zeigen.

Sie ließen sich am Ende aber doch davon überzeugen, ein entsprechendes Konzept erarbeiten zu lassen. Trotz der Kosten.

Wie groß ist der Bedarf?

Und dann noch die absoluten Gegner, die WGW. Ob denn nur in Wüllen Flächen für die kleinen Häuser vorgesehen würden oder ob auch in anderen Ortsteilen zukünftig solche Flächen eingeplant würden, wollte Hermann-Josef Haveloh im Ausschuss wissen. Schließlich sei der Baugrund in Wüllen ja ganz besonders knapp, die Liste der Interessenten für ein Grundstück besonders lang. Entsprechend konnte er sich mit dem Gedanken an ein Gebiet für kleine Häuser nicht anfreunden. Das ist allerdings längst beschlossene Sache.

Im Ausschuss enthielt er sich, im Rat stimmten die beiden WGW-Mitglieder schließlich gegen das Konzept. Allein. Der Rest des Rates stimmte dafür. Wichtig war allen, bis zum Schluss die Kontrolle über alle Planungen zu haben.