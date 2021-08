Konzert vor vielen „Kleingärten“

Bei der Nico-Mey-Big-Band kam bei ihrem mit knapp 400 Besuchern schnell ausverkauften Schirmschoppen-Konzert auch noch die Aufregung über den Inzidenzwert im Kreis Borken hinzu. Der hätte das Konzert noch kippen können.

Die Besucher wurden kleingartenähnlich auf Zehner-Parzellen aufgeteilt. In den Parzellen verbreitete sich eine Art Schrebergarten-Atmosphäre, denn die Besucher richteten sich mitsamt Picknickdecken, Campingstühlen und teilweise sogar eigenen Tischen in ihren Abteilen häuslich ein.

Drei Sängerinnen

Auch auf musikalischer Ebene war es ein gelungener Abend: Nachdem mit dem zügigen „Opener“ buchstäblich eröffnet wurde, leitete das experimentelle Stück „Spain“ weiter zum gesanglich von Vanessa Ibing begleiteten „Shoop Shoop Song“, bevor später mit „Baby Drives a Fast Car“ in die Pause gefahren wurde.

Diese Höhepunkte aus der ersten Hälfte stellen nur einen Ausschnitt des Gesamtprogramms dar, schließlich verfügt die BigBand mit Svenia Ribeiro und Cäcilia Heidemann über insgesamt drei Sängerinnen.

Die zweite Hälfte wurde durch das Jaco Pastorious Stück „The Chicken“ eingeläutet und durch die beiden von Dirigent Simon Hassels arrangierten Stücke „Birdland“ und „Against all odds“ zum Höhepunkt gebracht. Nach einer ausufernden Zugabe mit „I Got the Music in Me” fand ein gelungener Spätsommerabend sein Ende.