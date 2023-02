Kostenloser Solarstrom

Die sogenannte Charge Garage an der Königstraße soll kostenlosen Solarstrom liefern. Der Entwickler kommt aus Ahaus und hat Großes vor.

Kostenlosen Solarstrom direkt für den Fahrradakku: Die Charge Garage an der Königstraße soll genau das liefern. Der Entwickler kommt aus Ahaus und hat Großes vor. Ein besonderer Fahrradständer wartet vor dem Gebäude der Sparkasse Westmünsterland an der Königstraße noch auf regelmäßige Nutzer: An der sogenannten Charge Garage können die E-Bikes und Pedelecs nicht nur sicher geparkt, sondern auch mit Sonnenenergie neu geladen werden.